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      Пляж у Фінляндії засипало крижаними м’ячами: фото дивного явища природи

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      Крижані кулі на пляжі у Фінляндії
      Крижані кулі на пляжі у Фінляндії / bbc.com/ukrainian

      У Фінляндії до 30 метрів пляжу всипало крижаними кулями розміром з яйце та навіть м’яч. Ці кулі сформувалися завдяки холодній і вітряній погоді, пояснили експерти.

      Крижані кулі помітили на початку листопада фотограф-любитель Рісто Маттіолі разом з дружиною, коли пара прогулювалась на острові Хайлуото, розташованому в Ботнічній затоці між Фінляндією і Швецією. Про це пише "BBC News Україна".

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      За словами фотографа, в той день температура повітря становила -1 градус і день був досить вітряним. Крижані кулі були всюди: вони засіяли 30 метрів пляжу уздовж річки.

      "Це було дивовижно. Я ніколи не бачив нічого подібного", – зізнався фотограф.

      Експерти пояснюють, що такі крижані кулі формуються завдяки холодній і вітряній погоді.

      В цілому вони утворюються зі шматків більшої крижини, які зіштовхуються один з одним через хвилі, і так набувають кулястої форми,
      – пояснив фахівець BBC Weather Джордж Гудфеллоу.

      Він додав, що деякі такі кулі збільшуються за рахунок намерзання на них морської води. Також вода їх округлює, згладжує і хвилями виносить на берег.

      Схожі явища періодично виникають в різних куточках планети, зокрема на озерах у США і Росії. Так, у 2016 році гігантські крижані кулі покрили 18 кілометрів пляжу біля сибірського села Ніда на півострові Ямал.

      крижані кулі льодові яйця фото
      Такі гігантські крижані кулі море винесло кілька років тому на Ямальському півострові / Фото Катерини Черних

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Екологія Погода клімат Фінляндія
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