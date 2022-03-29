Об этом 29 марта сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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В нашем регионе произошло трагическое событие. Несмотря на предупреждения и специальные ограждения, двое жителей Одесской области пренебрегли упомянутым ограничением. Обстоятельства трагедии уточняются,

– сказал военнослужащий.

Владислав Назаров подчеркнул, что в настоящее время силы безопасности и обороны принимают исключительные меры для недопущения попадания врага на украинские территории.

"Побережье Черного моря – это не место отдыха, а вероятный плацдарм для высадки вражеского десанта, не подвергайте себя опасности", – добавил офицер.