Про це 29 березня повідомив офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

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У нашому регіоні сталася трагічна подія. Незважаючи на попередження та спеціальні огорожі, двоє мешканців Одеської області знехтували згаданим обмеженням. Обставини трагедії уточнюються,

– сказав військовослужбовець.

Владислав Назаров наголосив, що наразі сили безпеки та оборони вживають виняткових заходів для недопущення влучення ворога на українські території.

"Узбережжя Чорного моря це не місце відпочинку, а ймовірний плацдарм для висадки ворожого десанту, не наражайте себе на небезпеку", – додав офіцер.