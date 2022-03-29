Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат у зведення за 28 березня.

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За добу знищили 17 повітряних цілей: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети,

– сказав прессекретар.

"Авіація ПС продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках", – додав Юрій Ігнат.

Росія втратила вже 123 літаки

Згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 28 березня, Росія втратила: