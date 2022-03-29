Відповідну інформацію оприлюднили в Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані їхньої розвідки. Відповідну інформацію оприлюднили 28 березня – на 33 день війни, яку Росія почала проти України.

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Росія перекидає ПВК "Вагнера" на Схід України

Російська приватна військова компанія "Група Вагнера" вже розгорнута на Сході України,

– повідомила британська розвідка.

Також Міністерство оборони Британії повідомило, що:

"очікується, що для проведення бойових дій буде виведено понад 1000 найманців, включаючи вищих керівників організації;

через значні втрати та вторгнення, яке в основному застопорилося, Росія, швидше за все, була змушена змінити пріоритетність персоналу Вагнера для України за рахунок операцій в Африці та Сирії".

До речі, "Вагнер" є російською приватною військовою структурою, яка складається з найманців та на яку впливає міноборони Росії. Вагнерівці брали участь у бойових діях на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці Асада, що є союзником Путіна, а також в Судані.

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