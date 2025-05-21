Киевская власть в этом году подтвердила, что купальный сезон в столице официально открыт не будет. Такой позиции придерживаются еще с 2023 года, учитывая войну в Украине. Но коммунальщики все равно готовят места для отдыха, ведь юридического запрета посещать пляжи нет, сообщает 24 Канал ссылаясь на КГГА.

Также читайте Откроют ли в Киеве пляжный сезон летом 2024 года

Почему в Киеве не будут открывать пляжный сезон

Киевская городская администрация не рекомендует жителям столицы посещать пляжи и места скопления людей у воды из соображений безопасности, в условиях военного положения. Ведь в случае воздушной тревоги большое количество людей на пляжах просто не будет иметь возможности спрятаться от ракетной или иной атаки врага, пишут на портале КГГА.

Но специалисты продолжают сезонные работы для поддержания порядка и санитарного состояния на пляжах. В частности убирают, обрабатывают территории, проводят анализы качества воды. Также обследуют пляжи и водоемы, чтобы ликвидировать все обломки ракет или дронов, которые могли остаться после обстрелов.

На пляжах, где есть посты со спасателями, во время воздушной тревоги каждые 15 минут будут звучать объявления из громкоговорителей, для того, чтобы оповестить людей об опасности. Также будут установлены стенды с обозначениями укрытий поблизости.

Обратите внимание! Во время действия военного положения во всех регионах Украины из соображений безопасности действуют ограничения, установленные местными военными госадминистрациями. В частности, запрещено посещение лесов и навигация определенных плавсредств на водных объектах и тому подобное.