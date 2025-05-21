Київська влада цьогоріч підтвердила, що купальний сезон у столиці офіційно відкритий не буде. Такої позиції дотримуються ще з 2023 року, враховуючи війну в Україні. Але комунальники все одно готують місця для відпочинку, адже юридичної заборони відвідувати пляжі немає, повідомляє 24 Канал посилаючись на КМДА.

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Чому в Києві не відкриватимуть пляжний сезон

Київська міська адміністрація не рекомендує мешканцям столиці відвідувати пляжі та місця скупчення людей біля води з міркувань безпеки, в умовах воєнного стану. Адже у разі повітряної тривоги велика кількість людей на пляжах просто не матиме можливості сховатись від ракетної чи іншої атаки ворога, пишуть на порталі КМДА.

Але фахівці продовжують сезонні роботи для підтримання порядку й санітарного стану на пляжах. Зокрема прибирають, оброблюють території, проводять аналізи якості води. Також обстежують пляжі та водойми, щоб ліквідувати всі уламки ракет чи дронів, що могли залишитися після обстрілів.

На пляжах, де є пости з рятувальниками, під час повітряної тривоги кожні 15 хвилин лунатимуть оголошення з гучномовців, для того, щоб сповісти людей про небезпеку. Також будуть встановлені стенди із позначками укриттів поблизу.

Зверніть увагу! Під час дії воєнного стану в усіх регіонах України з міркувань безпеки діють обмеження, встановлені місцевими військовими держадміністраціями. Зокрема, заборонено відвідування лісів та навігація певних плавзасобів на водних об’єктах тощо.