Часто судді, щоб врятувати порушників, втручаються в авторозподіл суду, затягують строки розгляду справ, беруть до уваги абсурдні висновки експертизи. Вони навіть відкидають будь-які доводи обвинувачення з формальних чи надуманих підстав.

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Історія судді Сініцина

Водночас суддя Октябрського суду Полтави Едуард Сініцин скасував підозру у вчиненні злочину, бо у повідомленні про підозру були відсутні посилання на положення Кримінального процесуального кодексу. Хоча в КПК про це вимоги немає.



Едуард Сініцин вдався до неправомірних дій / Фото "Полтавщини"

Потім суддя вирішив, що треба виправити неточності в ухвалі про скасування підозри. Виправленням він ще й запобіжний захід скасував. Після цього звільнив підозрюваного з під варти у залі суду.

Що відомо про справу

Як повідомляє Судовий репортер, справа стосувалась адвоката. Він, за версією слідства, разом зі спільниками хотів отримати 200 тисяч доларів з потерпілого за працевлаштування в Державній інспекції містобудування України.

Його затримали в травні після отримання 20 тисяч доларів хабаря та помістили під варту. Суддя Сініцин стверджував, що в повідомленні про підозру мали бути посилання на положення КПК, які встановлюють порядок здійснення повідомлення.

Однак це не так, адже Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає необхідності зазначення у повідомленні про підозру цих статей, а лише:

дані про підозрюваних;

їхні права;

суть підозри;

інші дані про справу.

Всі ці дані було зазначено в підозрі адвокату, тож Сініцину просто не було до чого придертися.

Свої абсурдні рішення суддя Сініцин, очевидно, хотів приховати, адже в реєстрі судових рішень досі немає повного тексту.

Можливо, адвокату навіть вдалося б уникнути покарання, але прокурори оскаржили рішення до Полтавського апеляційного суду.

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Справедливість відновили

Колегія під головуванням Ліліани Нізельковської скасувала рішення Сініцина. Вона підтвердила, що порядок вручення підозри не було порушено, а текст повідомлення відповідав вимогам КПК.

Ба більше, судді звернули увагу, що ухвала Сініцина про виправлення описки була необґрунтованою, ухвалена з істотним порушенням кримінального процесуального кодексу, а тому підлягає скасуванню.

Питання скасування запобіжного заходу суддею взагалі не розглядалось, тож він не міг приймати рішення про її скасування. Виправленням описки суддя Сініцин не просто усунув неточності в рішенні, як стверджував, а суттєво змінив зміст судового рішення.

Він скасував запобіжний захід адвокату, хоча на той момент вже діяла нова ухвала, якою було продовжено тримання підозрюваного під вартою.

Завдяки рішенню Полтавського апеляційного суду, адвоката знову взяли під варту. Інакше він міг би втекти, як інші фігуранти справи чи тиснути на свідків.

За це хочемо вручити Премію "Честь тижня" судді Полтавського апеляційного суду Ліліані Нізельковській, яка була головуючою у цій справі.

Юристи Фундації DEJURE готують дисциплінарну скаргу на Сініцина за порушення суддівської етики. Та чи притягнуть його до відповідальності, якщо членкиня Вищої ради правосуддя сама ж нещодавно збрехала, щоб не розглядати скаргу на Павла Вовка?

Членкиня ВРП вдалась до низки порушень

Завдяки розслідуванням НАБУ та журналістів нам стало відомо про чимало порушень Голови Окружного адмінсуду міста Києва. Наприклад, нещодавно "Слідство.Інфо" опублікувало фрагменти записів НАБУ, на яких Вовк обіцяв допомогти люстрованому прокурору поновитись на посаді.

При розмові з експрокурором Солом'янського району Києва Колесниченком Вовк сказав, що має зробити прокурор і пообіцяв що "все буде".

Розмова, яку оприлюднили журналісти: відео

Пізніше прокурор зробив, що просили, а інший суддя ОАСКу Валерій Келеберда ухвалив рішення про поновлення прокурора.

З плівок очевидно, що Вовк вплинув на свого колегу і Келеберда прийняв замовне рішення. Тож юристи Фундації DEJURE подали чергову скаргу у ВРП на Вовка.

Попередні наші скарги про публічні образи НАБУ, втечі від детективів та ігнорування засідань Вищого Антикорсуду щодо нього ВРП або відмовилась розглядати, або не поспішає з прийняттям будь-яких рішень.

Цього разу за рекомендацією членкині ВРП Наталії Краснощокової у ВРП знову відмовились відкрити провадження. Єдиною підставою для відмови стало те, що посилання на сюжет "Слідство.Інфо" у скарзі не працює.

Однак це відверта брехня. Лінк є у скарзі, він відкривається.

Мабуть, у пані Краснощокової просто закінчилась фантазія і вона не придумала жодної іншої відмазки для Вовка, тож вирішила просто збрехати. Інших членів ВРП це влаштувало.



Наталія Краснощокова вдалась до низки порушень / Фото Вищої ради правосуддя

Брехня суддів

Очевидно, що Краснощокова взагалі вважає нормальним брехати. Раніше вона була доповідачкою у справі про брехню судді Верховного Суду Ольги Ступак. ВРП встановила, що Ступак збрехала на конкурсі до Верховного Суду щодо обставин приватизації службової квартири.

Однак Наталія Краснощокова підтримала рішення, що така поведінка Ольги Ступак не є порушенням, а дисциплінарну справу потрібно закрити.

Так вона дала сигнал й іншим суддям. Мовляв, щоб перемогти в конкурсах на суддівські посади можна брехати, а їх за це ніхто не каратиме. Як і за інші порушення.

Водії-п'яниці

Не побачила жодних проблем членкиня ВРП і в діях судді Верховного Суду Максима Тітова. Він затягував з розглядом справ про водіння напідпитку і у такий спосіб звільнив від покарання понад 20 водіїв-п'яниць.

В ухвалі про відмову у відкритті дисциплінарного провадження про це лише одне пояснення: "В діях судді не встановлено ознак дисциплінарного проступку".

Справа Качура

Членкиня ВРП була й доповідачкою у справі судді ОАСКу Качура, який свавільно забрав малолітню дитину у колишньої дружини завдяки діям іншої судді.

Попри очевидність порушення, Наталія Краснощокова рекомендувала відмовити у відкритті дисциплінарного провадження щодо судді. Зате дуже швидко рекомендувала відкрити дисциплінарне провадження в інтересах Качура на суддю Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка. Саме він дав НАБУ дозвіл на обшук будинку та квартир судді Качура.

І це ще не повний список досягнень Краснощокової на посаді. Менш ніж за 3 роки вона добре відслужила з'їзду суддів, який обрав її до складу ВРП за заздалегідь погодженим списком, захищаючи не права громадян, а суддів, які їх порушували.

За це ми в Фундації DEJURE хочемо нагородити її премією "НЕчесть тижня". Поки такі люди, як Краснощокова потрапляють до ВРП – очікувати справедливих рішень в судах не доводиться. Безкарні Вовки продовжать носити мантії та вершити кривосуддя.

Невдовзі має запрацювати Етична рада, яка оцінить чинних та майбутніх членів ВРП на доброчесність. Тож дуже ймовірно, що Краснощокова та чинні члени ВРП таку перевірку не пройдуть, а на їхні місце прийдуть кращі з правників.

Лауреатів премії та антипремії "Честь" і "НЕчесть" обирає громадська організація Фундація DEJURE, яка бореться за очищення суддів від недоброчесних суддів.

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ОАСК потрібно ліквідувати

Ми переконані, що Павло Вовк та інші судді ОАСКу не гідні носити суддівську мантію, тому раніше закликали президента та парламент ліквідувати цей суд. За даними дослідження Демініціатив і Центру Разумкова, за ліквідацію ОАСКу виступають майже 60% виборців Володимира Зеленського і 50% всіх громадян України.

Уже 5 місяців відповідний законопроєкт лежить в парламенті. Соромно, що депутати майже пів року не можуть виконати волю народу та ліквідувати цей розплідник корупції.