11:11
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, 12 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      Плохая карьера премьер-министра Гончарука, или Почему не стоит искать "зраду"

      216
      Премьер-министр Гончарук строил карьеру с самых низов и это правильно! / Скрин из видео

      Гончару вынужден был подрабатывать в массовке на телешоу. Кошмар. Нашли зраду в стране успешных и богатых людей.

      Как так, Гончарук не стал сразу в костюме троечке возглавлять юридическую компанию. Как он мог. После университета то и не стал. Зачем учился вообще. Только зря деньги налогоплательщиков тратил. Приехал в Киев из провинции и оказался не на вершине пирамиды. Сразу видно, неудачник.

      Интересно: Правительство создало Долговое агентство: для чего оно нужно

      Вот Янукович в его годы в тюрьме сидел. Дважды. Вот это человек. Глыба. А 10 лет назад, когда Гончарук в массовке работал, уже в Межигорье по пенькам прыгал.

      Вот Юлия Владимировна 20 лет назад уже активно с Лазаренко газом торговала. Причем так удачно, что Лазаренко до сих пор сидит где-то в штатах, а Юлия Владимировна уже 20 лет ничего не зарабатывает, но живет в Конче Заспе.

      Вот Ахметов 20 лет назад. Хотя нет, про это лучше не надо. И про Коломойского тоже. Да и даже про Пинчука. Тем более, они с Ахметовым 20 лет назад как раз Криворожсталь первый раз приватизировали.

      Талантливые люди были, глыбы. С ходу делали карьеру в бурные 90-е. Мечта, а не управленцы. И теперь на зарплату не претендуют. Не надо им. Они сразу после детского садика в движение попадали. И не стыдно им теперь фотографии смотреть. Просто потому что фотографий нет. И людей, которые могли бы ими поделится, тоже нет.

      Как же так, человек вышел из университета и не возглавил какой-то завалящийся рынок в Виннице. Стыдно. Сразу видно, не тот уровень таланта. Да можно и без университета. Такие случаи тоже бывали. И ничего, справлялись люди. А некоторые даже свою винницкую школу экономики основали. Просто после винницкого рынка. Потому что талант. Потому что уровень.

      Да и это американцы, с их мечтой, про то, что надо своим упорным трудом с самого низа ничего не понимают. Надо сразу, украсть и в дамки. А эти глупые миллиардеры заставляют своих детей работать на самых низких постах в компании. Стыдоба.

      И да, если кто-то хочет показать все свои фото после университета или университета, то милости просим. Если кто-то может сказать, что сразу после университета или школы, возглавил крупную корпорацию, то пожалуйста. Только так не бывает. Нормальный путь – это как раз так. Постепенно. С самых низов. И то, что у кого-то есть фото ваших низов ничего не меняет.

      У Гончарука действительно не было управленческого опыта 10 лет назад. Но беда в том, что нам не нужны люди, у которых уже был опыт управления страной 10 лет назад. Плохому научат.

      Гончарук может делать правильные или не правильные вещи. Он может говорить глупости, как про Олимпиаду, или идти на поводу популизма офиса президента и снижать зарплату. А может мешать Коломойскому. И за такое его надо либо ругать, либо хвалить. По делу. А не мерзкими шуточками по поводу старых фоточек. Противно.

      Обратите внимание: Украина пересмотрит Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2021 году

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      50651
      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Ринат Ахметов Юлия Тимошенко - новости Работа Алексей Гончарук
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:30 Секретное оружие РФ на Донбассе: русский наемник "слив" доказательства в сеть
      Михайло Макарук 206
      сегодня , 10:13 Плохая карьера премьер-министра Гончарука, или Почему не стоит искать "зраду"
      Сергій Фурса 216
      11 февраля , 14:00 Коронавирус в Китае: как эпидемия влияет на экономику и бизнес
      Тетяна Панасюк 918
      10 февраля , 14:00 Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузии
      418
      сегодня , 08:40 Вода в Крым: чего на самом деле хочет Кремль?
      Віталій Портников 632
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук