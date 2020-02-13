Погана кар'єра прем'єр-міністра Гончарука, або Чому не варто шукати зраду

Гончарук був змушений підробляти в масовці на телешоу. Кошмар. Знайшли зраду в країні успішних і багатих людей.

Как так, Гончарук не стал сразу в костюме троечке возглавлять юридическую компанию. Как он мог. После университета то и не стал. Зачем учился вообще. Только зря деньги налогоплательщиков тратил. Приехал в Киев из провинции и оказался не на вершине пирамиды. Сразу видно, неудачник.

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Вот Янукович в его годы в тюрьме сидел. Дважды. Вот это человек. Глыба. А 10 лет назад, когда Гончарук в массовке работал, уже в Межигорье по пенькам прыгал.

Вот Юлия Владимировна 20 лет назад уже активно с Лазаренко газом торговала. Причем так удачно, что Лазаренко до сих пор сидит где-то в штатах, а Юлия Владимировна уже 20 лет ничего не зарабатывает, но живет в Конче Заспе.

Вот Ахметов 20 лет назад. Хотя нет, про это лучше не надо. И про Коломойского тоже. Да и даже про Пинчука. Тем более, они с Ахметовым 20 лет назад как раз Криворожсталь первый раз приватизировали.

Талантливые люди были, глыбы. С ходу делали карьеру в бурные 90-е. Мечта, а не управленцы. И теперь на зарплату не претендуют. Не надо им. Они сразу после детского садика в движение попадали. И не стыдно им теперь фотографии смотреть. Просто потому что фотографий нет. И людей, которые могли бы ими поделится, тоже нет.

Как же так, человек вышел из университета и не возглавил какой-то завалящийся рынок в Виннице. Стыдно. Сразу видно, не тот уровень таланта. Да можно и без университета. Такие случаи тоже бывали. И ничего, справлялись люди. А некоторые даже свою винницкую школу экономики основали. Просто после винницкого рынка. Потому что талант. Потому что уровень.

Да и это американцы, с их мечтой, про то, что надо своим упорным трудом с самого низа ничего не понимают. Надо сразу, украсть и в дамки. А эти глупые миллиардеры заставляют своих детей работать на самых низких постах в компании. Стыдоба.

И да, если кто-то хочет показать все свои фото после университета или университета, то милости просим. Если кто-то может сказать, что сразу после университета или школы, возглавил крупную корпорацию, то пожалуйста. Только так не бывает. Нормальный путь – это как раз так. Постепенно. С самых низов. И то, что у кого-то есть фото ваших низов ничего не меняет.

У Гончарука действительно не было управленческого опыта 10 лет назад. Но беда в том, что нам не нужны люди, у которых уже был опыт управления страной 10 лет назад. Плохому научат.

Гончарук может делать правильные или не правильные вещи. Он может говорить глупости, как про Олимпиаду, или идти на поводу популизма офиса президента и снижать зарплату. А может мешать Коломойскому. И за такое его надо либо ругать, либо хвалить. По делу. А не мерзкими шуточками по поводу старых фоточек. Противно.

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