Плохое настроение и депрессия: ученые назвали самую распространенную причину
Биполярное расстройство, депрессия, плохое настроение и другие нарушения, связанные с эмоциями, чаще всего происходят из-за нарушения суточных ритмов активности и отдыха.
Об этом заявили ученые из Шотландии, Ирландии и Швеции, проведя исследования, опубликованные в журнале Lancet Psychiatry.
По их словам, люди из-за сбоя суточных ритмов реже чувствуют себя счастливыми и чаще испытывают одиночество.
Читайте также: Популярный метод лечения кашля может навредить здоровью
Такие выводы они сделали, проанализировав данные медицинских записей о 500 тысячах человек. Затем ученые отобрали группу в более 90 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет.
В течение 3 лет ученые отслеживали колебания суточных ритмов этой группы, изучая особенности активных и самых массивных периодов в течение дня.
Те, у кого суточные ритмы были нарушены сильнее, чаще сталкивались с биполярным расстройством и депрессией, а также чаще испытывали одиночество,
– отметили ученые.
Сейчас они будут работать над тем, чтобы выяснить, что именно является причиной, а что следствием – нарушение суточных ритмов или психическое расстройство.