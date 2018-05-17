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Плохое настроение и депрессия: ученые назвали самую распространенную причину

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Ученые назвали массовую причину плохого настроения и депрессии
Ученые назвали массовую причину плохого настроения и депрессии / unsplash.com

Биполярное расстройство, депрессия, плохое настроение и другие нарушения, связанные с эмоциями, чаще всего происходят из-за нарушения суточных ритмов активности и отдыха.

Об этом заявили ученые из Шотландии, Ирландии и Швеции, проведя исследования, опубликованные в журнале Lancet Psychiatry.

По их словам, люди из-за сбоя суточных ритмов реже чувствуют себя счастливыми и чаще испытывают одиночество.

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Такие выводы они сделали, проанализировав данные медицинских записей о 500 тысячах человек. Затем ученые отобрали группу в более 90 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет.

В течение 3 лет ученые отслеживали колебания суточных ритмов этой группы, изучая особенности активных и самых массивных периодов в течение дня.

Те, у кого суточные ритмы были нарушены сильнее, чаще сталкивались с биполярным расстройством и депрессией, а также чаще испытывали одиночество,
– отметили ученые.

Сейчас они будут работать над тем, чтобы выяснить, что именно является причиной, а что следствием – нарушение суточных ритмов или психическое расстройство.

via GIPHY

 

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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