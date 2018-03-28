Плотницкий не сидит в российском СИЗО: Тымчук рассказал, где находится коллаборационист
Экс-глава оккупационной администрации Луганщины Игорь Плотницкий сейчас проживает в собственном элитном особняке, который расположен в населенном пункте Барвиха Московской области.
Об этом написал народный депутат, координатор проекта "Информационное сопротивление", руководитель КА "Центр военно-политических исследований" Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.
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По его словам, информация о том, что Плотницкий находится в российском СИЗО, не соответствует действительности.
По нашим данным, Плотницкий преспокойно проживает в населенном пункте Барвиха Одинцовского района Московской области, периодически выезжая в Москву по зову кураторов и своего бизнеса. При этом проживает не просто в какой-то коммунальной квартирке, а в собственном комфортабельном доме, который расположен в элитном коттеджном поселке,
– утверждает Тымчук.
Сейчас экс-глава оккупационной администрации занимается ремонтом и благоустройством своего "родового поместья". В "Информационном сопротивлении" отметили, что стоимость приобретенной недвижимости варьируется от 20 до 30 миллионов долларов.
"Так что, в отличие от обманутых жителей "ЛНР", которые буквально выживают в реалиях "русского мира", у Игоря Плотницкого жизнь удалась. Правда, остается вопрос – надолго ли?" – подытожил нардеп.
Напомним, 23 ноября после переворота главарь так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий выехал из оккупированного Луганска в Россию, где написал заявление об "отставке" по состоянию здоровья. 25 января появилась информация, что Плотницкого арестовала ФСБ якобы за "попытку сдачи Донбасса".
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