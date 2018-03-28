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Плотницький не сидить у російському СІЗО: Тимчук розповів, де перебуває колаборант

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Плотницький не сидить у російському СІЗО, а живе під Москвою
Плотницький не сидить у російському СІЗО, а живе під Москвою / Фото з відкритих джерел

Екс-очільник окупаційної адміністрації Луганщини Ігор Плотницький наразі проживає у власному елітному особняку, який розташований в населеному пункті Барвиха Московської області.

Про це написав народний депутат, координатор проекту "Інформаційний спротив", керівник НО "Центр військово-політичних досліджень" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, інформація про те, що Плотницький перебуває у російському СІЗО не відповідає дійсності.

За нашими даними, Плотницький спокійнісінько проживає в населеному пункті Барвиха Одинцовського району Московської області, періодично виїжджаючи до Москви за покликом кураторів і свого бізнесу. При цьому проживає не просто в якийсь комунальній квартирці, а у власному комфортабельному будинку, який розташований в елітному котеджному селищі,
– стверджує Тимчук.

Наразі екс-очільник окупаційної адміністрації займається ремонтом та благоустроєм свого "родового маєтку". В "Інформаційному спротиві" зауважили, що вартість придбаної нерухомості варіюється від 20 до 30 мільйонів доларів.

"Так що, на відміну від обдурених жителів "ЛНР", які саме виживають в реаліях "русского мира", у Ігоря Плотницького життя вдалося. Правда, залишається питання – чи надовго?", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, 23 листопада після перевороту ватажок так званої "ЛНР" Ігор Плотницький виїхав з окупованого Луганська до Росії, де написав заяву про "відставку" за станом здоров'я. 25 січня з’явилася інформація, що Плотницького заарештувала ФСБ начебто за "спробу здачі Донбасу".

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Ігор Плотницький
Джерело: 24 Канал
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