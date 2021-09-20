Ранее Варшава проигнорировала решение Европейского суда о прекращении добычи на спорном месторождении.

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Суд ЕС обязал Польшу ежедневно выплачивать Еврокомиссии штраф в размере 500 тысяч евро за непрерывность работ на спорном угольном разрезе "Турув", расположенном неподалеку от границ с Чехией и Германией.

Что известно о шахте "Турув"? Чехия неоднократно просила остановить добычу бурого угля на польской шахте "Турув". В стране отмечают, что добыча угля на этой шахте негативно влияет на ее пограничные районы, где снизился уровень грунтовых вод.

В досудебном порядке сторонам так и не удалось договориться. Дело в том, что Польша хочет эксплуатировать шахту "Турув" до 2044 года. А польское министерство климата продлило концессию на добычу угля до 2026 года.