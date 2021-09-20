Раніше Варшава проігнорувала рішення Європейського суду про припинення видобутку на суперечливому родовищі.

Більше про це Загрожує екології: Чехія подає в суд на Польщу через шахту в прикордонній зоні

Суд ЄС зобов'язав Польщу щодня виплачувати Єврокомісії штраф у розмірі 500 тисяч євро за безперервність робіт на спірному вугільному розрізі "Турув", розташованому неподалік від кордонів з Чехією і Німеччиною.

Що відомо про шахту "Турув"? Чехія неодноразово просила зупинити видобуток бурого вугілля на польській шахті "Турув". У країні наголошують, що видобуток вугілля на цій шахті негативно впливає на її прикордонні райони, де зменшився рівень ґрунтових вод.

У досудовому порядку сторонам так і не вдалося домовитися. Річ у тім, що Польща хоче експлуатувати шахту "Турув" до 2044 року. А польське міністерство клімату продовжило концесію на видобуток вугілля до 2026 року.