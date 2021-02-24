Уряд Чехії вирішив подати на Польщу в Суд Європейського Союзу. Скарга стосується ймовірних порушень на Турувській буровугільній шахті поблизу кордону між двома країнами.

Шахта нібито загрожує екології та водопостачанню північних районів Чехії. Міністерство закордонних справ країни повідомило, що подасть скаргу до суду наприкінці лютого – на початку березня 2021 року.

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Чому подали скаргу

В Чехії хочуть, щоб Варшава призупинила видобуток бурого вугілля на шахті "Турув". Вона розташована неподалік кордонів з Чехією та Німеччиною.

У країні наголошують, що видобуток вугілля на цій шахті негативно впливає на її прикордонні райони, де зменшився рівень ґрунтових вод.

Зауважимо! У 2020 році Польща дозволила державній енергетичній групі PGE розширити операції на шахті.

Двосторонні переговори між урядами країн не дали результату, тому без залучення суду не обійшлось.

Що говорять представники країн

Очільник чеського МЗС Томаш Петрічек висловив жаль намірам Польщі розширити видобуток вугілля тоді, коли Європа йде в екологічнішому напрямку.

Що відомо про шахту "Турув"? Польща хоче експлуатувати шахту "Турув" до 2044 року. А нещодавно міністерство клімату продовжило концесію на видобуток вугілля до 2026 року. Чехія і Німеччина були проти цього рішення.

Водночас речник міністерства клімату Польщі Александер Бжоска повідомив, що шанс на розв'язання проблеми без залучення судових органів був.