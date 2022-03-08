В районе объездной на выезде из города Сумы (направление на Ромны) была стрельба. Но по автобусам не стреляли.

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Это не был бой или перестрелка, шла техника Российской Федерации в сопровождении танка и на броне сидели люди, они открыли хаотичную стрельбу по полю, посадке, деревьям, вверх. Испугались и пошли дальше в сторону Лебединской трассы, в сторону низов,

– рассказал Дмитрий Живицкий.

Сейчас ситуация на выезде спокойная

"Зеленый коридор" функционирует. Но этот случай подтвердил, что стопроцентной безопасности по выезду нет.

Поэтому каждый должен взвешивать сам по уровню опасности – опасности выезда или опасности оставаться в зоне боевых действий.

Он действует с 9 утра до 21 вечера. Около 13 часов людей временно не выпускали из города. Сейчас дорога открыта,

– рассказал глава военной администрации.

Маршрут движения гуманитарных коридоров: Сумы – Ромны – Лохвица – Лубны – Полтава.

Также есть автобусы, которые приехали из Лохвицы, заказанные посольствами и общественными организациями для иностранных студентов.

Мы собрали весь транспорт, который возможно, в городе Сумы, также коллеги из Полтавской области собрали около 30 единиц автотранспорта и направили к нам для эвакуации,

– добавил он.

Приоритет: люди с инвалидностью, женщины с детьми, беременные.

Также формируются колонны из частных автомобилей.

Я вас прошу!!! Подбирать женщин с детьми, людей старшего возраста и у кого есть возможность и свободные места в автомобилях, забирайте с собой. Кроме того, я прошу вас – никакого оружия, никаких мужчин в военной форме! Сохраняйте спокойствие и уважение друг к другу. Прежде всего – внимание к людям с инвалидностью, женщинам с детьми, беременным и людям старшего возраста,

– подчеркнул Живицкий.

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