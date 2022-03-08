В районі кільцевої на виїзді з міста Суми (напрямок на Ромни) була стрільба. Але по автобусах не стріляли.

До теми Евакуація з Сум триває: росіяни вдавалися до обстрілів

Це не був бій чи перестрілка, йшла техніка Російської Федерації в супроводі танку і на броні сиділи люди, вони відкрили хаотичну стрільбу по полю, посадці, деревах, вгору. Злякались і пішли далі в бік Лебединської траси, в бік Низів,

– розповів Дмитро Живицький.

Зараз ситуація на виїзді спокійна

"Зелений коридор" функціонує. Але цей випадок підтвердив, що стовідсоткової безпеки по виїзду немає.

Тому кожен має зважувати сам щодо рівня небезпеки – небезпеки виїзду чи небезпеки залишатися в зоні бойових дій.

"Зелений коридор" наразі є. Він діє з 9 ранку до 21 вечора. Близько 13 години людей тимчасово не випускали із міста. Зараз дорога відкрита,

– розповів голова військової адміністрації.

Маршрут руху гуманітарних коридорів: Суми – Ромни – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Також є автобуси, які приїхали з Лохвиці, замовлені посольствами та громадськими організаціями для іноземних студентів.

Ми зібрали увесь транспорт, який можливо, у місті Суми, також колеги з Полтавської області зібрали близько 30 одиниць автотранспорту і направили до нас для евакуації,

– додав він.

Пріоритет: люди з інвалідністю, жінки з дітьми, вагітні

Також формуються колони з приватних автомобілів.

Я вас прошу!!! підбирати жінок з дітьми, людей старшого віку і в кого є можливість і вільні місця в автомобілях,

забирайте з собою. Крім того, я прошу вас – ніякої зброї, ніяких чоловіків у військовій формі! Зберігайте спокій і повагу одне до одного. Перш за все – увагу до людей з інвалідністю, жінок з дітьми, вагітних та людей старшого віку,

– наголосив Живицький.



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