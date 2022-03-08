Відповідну інформацію оприлюднило Суспільне. Стріляти окупанти почали орієнтовно о 13 годині 8 березня.

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Окупанти стріляли у напрямку траси під час евакуації з Сум

Гуманітарний коридор з Сум до Полтави триває, ситуація на трасі спокійна. Близько 13:00 російські військові почали стріляти у напрямку траси, автобуси з людьми тимчасово не пропускали через небезпеку,

– мовиться у повідомленні.

Станом на 13:59 8 березня рух колони відновився. Вранці про гумкоридори повідомила Ірина Верещук. Вони діятимуть з 9 по 21 годину 8 березня.



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