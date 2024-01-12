Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков в эфире телемарафона. В частности, он уточнил, что предварительно преступные схемы нанесли ущерб на сумму более полутора миллиардов гривен.

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По словам Клименкова, после анализа контрактов оказалось, что, например, договоры на поставку военной формы были заключены еще в начале 2023 года по схеме прямых договоров и единоличного принятия решений.

В то же время два должностных лица, работавших в Минобороны и привлеченных к этим решениям, уже находятся под следствием.

"По предварительным данным такие компании сорвали поставки ВСУ по 23 контрактам, убытки, по предварительным данным, составляют более полутора миллиардов гривен", — отметил Клименков.

Контракты по поставкам продуктов питания

Кроме того, аффилированная к семье Гринкевича компания выиграла один лот на поставку продовольствия военным в двух областях, на открытых торгах в системе ProZorro.

"Нам стало известно, что ГБР арестовало имущество и счета этого предпринимателя и это уже изменение существенных условий договора, поэтому Минобороны обратилось с официальным запросом в ГБР о подтверждении данной информации, чтобы иметь возможность действовать, разорвать контракты, ожидаем ответа", — добавил Клименков.

Замминистра обороны заверил, что военные будут обеспечены продовольствием.

Что этому предшествовало

Бывшие чиновники Министерства обороны получили новые подозрения в коррупционной схеме. Речь об экс-заместителе оборонного ведомства, бывшем руководителе одного из Департаментов МО и бывшем начальнике управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождении материального обеспечения ВСУ. Их разоблачили на растрате почти 950 миллионов гривен государственных средств.

В конце декабря 2023 года стало известно, что бизнесмен из Львова пытался подкупить одного из руководителей ГБР. Речь идет об Игоре Гринкевиче, который предлагал 500 тысяч долларов.

11 января 2024 года стало известно от ГБР об аресте имущества семьи львовского бизнесмена и подконтрольных ему компаний.

Справка. Гринкевич был одним из крупнейших поставщиков Министерства обороны, пока его не поймали на взятке следователю.