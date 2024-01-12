Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков в эфире телемарафона. В частности, он уточнил, что предварительно преступные схемы нанесли ущерб на сумму более полутора миллиардов гривен.
Смотрите также Гринкевичу не сообщали подозрение по делу о товарах для ВСУ, – ГБР
По словам Клименкова, после анализа контрактов оказалось, что, например, договоры на поставку военной формы были заключены еще в начале 2023 года по схеме прямых договоров и единоличного принятия решений.
В то же время два должностных лица, работавших в Минобороны и привлеченных к этим решениям, уже находятся под следствием.
"По предварительным данным такие компании сорвали поставки ВСУ по 23 контрактам, убытки, по предварительным данным, составляют более полутора миллиардов гривен", — отметил Клименков.
Контракты по поставкам продуктов питания
Кроме того, аффилированная к семье Гринкевича компания выиграла один лот на поставку продовольствия военным в двух областях, на открытых торгах в системе ProZorro.
"Нам стало известно, что ГБР арестовало имущество и счета этого предпринимателя и это уже изменение существенных условий договора, поэтому Минобороны обратилось с официальным запросом в ГБР о подтверждении данной информации, чтобы иметь возможность действовать, разорвать контракты, ожидаем ответа", — добавил Клименков.
Замминистра обороны заверил, что военные будут обеспечены продовольствием.
Что этому предшествовало
- Бывшие чиновники Министерства обороны получили новые подозрения в коррупционной схеме. Речь об экс-заместителе оборонного ведомства, бывшем руководителе одного из Департаментов МО и бывшем начальнике управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождении материального обеспечения ВСУ. Их разоблачили на растрате почти 950 миллионов гривен государственных средств.
- В конце декабря 2023 года стало известно, что бизнесмен из Львова пытался подкупить одного из руководителей ГБР. Речь идет об Игоре Гринкевиче, который предлагал 500 тысяч долларов.
- 11 января 2024 года стало известно от ГБР об аресте имущества семьи львовского бизнесмена и подконтрольных ему компаний.