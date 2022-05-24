Александр Вилкул – глава Криворожской военной администрации – сообщил, что российские оккупанты продолжают обстрелы. В частности, из "Ураганов" враг бил по Апостоловской общине.
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Российские оккупанты били по селам Малая Костромка и Анновка. К счастью, обошлось без пострадавших.
Обстрелы на линии столкновения враг ведет из РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов. Фиксируется то, чего давно не было – применение боевой авиации,
– заявил Вилкул.
Николай Лукашук – председатель Днепропетровского областного совета – сообщил, что сигнал о воздушной тревоге на территории области 23 мая звучал рекордное количество раз. Враги нанесли несколько ракетных ударов.
"Наверное, сегодня Днепропетровщина пережила больше воздушных тревог в течение одного дня за последние три месяца. Сегодня имеем сразу несколько "прилетов", – подчеркнул Лукашук.
Враг нанес ракетные удары по:
- Павлограду;
- Синельниковском районе;
- Криворожском районе.
Есть серьезные разрушения
Валентин Резниченко – глава Днепропетровской ОВА – сообщил, что ракетные удары нанесли области серьезных разрушений. Враг бил по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах.
По словам Резниченко, уже зафиксировали серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети. Кроме того, известно, что в 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна.
К счастью, люди не пострадали. Когда возобновят движение поездов, неизвестно.
Страшная статистика
Президент Владимир Зеленский во время обращения к украинцам 23 мая сообщил, что за время полномасштабной войны Россия нанесла по Украине 1474 ракетных удара. За это время страна-агрессор выпустила 2275 различных ракет. Подавляющее большинство из них – по гражданской инфраструктуре.
Людей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое. Пренебрегать этим правилом нельзя. Она спасает жизнь.
Важно – вечернее обращение Зеленского за 23 мая: смотрите видео