Кроме ракеты и БПЛА, кафиры потеряли и 30 боевых бронированных машин. Таков итог работы авиации Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ за 23 мая.

Россия теряет много беспилотников, ее самолеты боятся украинской ПВО, – британская разведка

Враг наращивает авиацию вокруг границ

Украинская ударная авиация уничтожила до 30 боевых бронированных машин врага (вместе с живой силой) на Лиманском и Изюмском направлении.

Захватчики пытаются вести воздушную разведку и корректировать огонь артиллерии благодаря беспилотникам. Однако только делают "подарки" Вооруженным Силам Украины, ведь наша противовоздушная оборона очень успешно уничтожает российские БПЛА. В частности, именно 23 мая подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск были поражены:

пять "Орлан-10";

один БПЛА типа "Гранат".

Крылатую ракету, которая пыталась ударить по украинским территориям, ликвидировали истребителем.

В то же время в Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что российские оккупационные войска несколько наращивают авиационное присутствие вокруг украинских границ. Однако они фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое украинскими защитниками.

Уничтожение российской авиации: последние новости

В течение 20 мая Воздушные силы Украины уничтожили пять вражеских целей, среди которых: ракета и, вероятно, вертолет российской армии. В то же время наша ударная авиация еще раз ударила по скоплению техники, живой силе и другим объектам оккупантов – уничтожено более 20 боевых машин.

Несмотря на безумные неудачи россиян в небе (хотя и при количественном превосходстве), оккупанты до сих пор утверждают, что украинскую авиацию "уничтожили еще в начале полномасштабной войны". В Вооруженных Силах Украины продолжают показывать кадры ликвидации вражеской авиации.

Об эффективной работе украинского ПВО заявила и разведка Великобритании. По данным британцев, кафиры не смогли воспользоваться преимуществом в авиации, которую имели перед началом полномасштабной войны. Сейчас враг теряет бешеное количество БПЛА, а их самолеты боятся украинской ПВО.

Кроме того, украинским военным "приземлять" авиацию россиян помогают и гражданские. Да, дедушка в Чернигове из ружья помог "денацифицировать" вражеский истребитель.

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