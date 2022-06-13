Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга сообщил, что российские оккупационные силы продолжают наносить удары по территории Украины. Ракеты пускаются из акватории Черного и Азовского морей.

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Враг использует как авиацию, так и ракетные установки воздушного и морского базирования, сообщил спикер.

По словам Мотузяника, 12 июня 4 бомбардировщика ТУ-22 М3 из акватории Азовского моря совершили пуски не менее 3 крылатых ракет ХА-22 на территорию Донбасса – по Покровску и Следовому.

Также спикер добавил, что 11 июня из акватории Черного моря российские кафиры выпустили в 4 ракеты морского базирования типа "Калибр" по объектам как гражданской, так и военной инфраструктуры в Тернопольской области.

Что известно об обстрелах Тернопольщины

11 июня в 21:46 по Черткову Тернопольской области были 4 "прилета".

В результате ракетных вражеских ударов частично разрушены военные и гражданские объекты. Пострадали четыре пятиэтажных дома. Также из-за детонации повреждена газовая труба, в результате чего произошла утечка газа и возгорание. Поставки газа в Чортков сразу остановили. Водо- и газоснабжение возобновили на следующий день.

Зато людей, чьи дома разрушены, переселят в другие здания. Они будут проживать там до тех пор, пока их дома не будут восстановлены.

На место происшествия сразу выехали работники службы ГСЧС. Во время поисково-спасательных работ спасли 12 человек, из них двое детей. Там работают правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Они разбирают обрушенные конструкции, убирают остатки разрушенных объектов и документируют факты.

В результате удара 22 человека получили ранения. Среди них есть 12-летний ребенок. К счастью, тяжелых раненых нет, в основном пациенты средней тяжести. Сейчас состояние людей удовлетворительное. Часть из них до сих пор находятся в больнице, остальные отпущены домой.

Важно, что большинство пострадавших – гражданские, проживавшие в домах рядом с местом, куда попали ракеты. По имеющейся информации, жертв или пропавших без вести нет.

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