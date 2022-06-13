Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу повідомив, що російські окупаційні сили продовжують завдавати ударів по території України. Ракети пускаються з акваторії Чорного та Азовського морів.

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Ворог використовує як авіацію, так і ракетні установки повітряного і морського базування, повідомив речник.

За словами Мотузяника, 12 червня 4 бомбардувальники ТУ-22 М3 з акваторії Азовського моря здійснили пуски щонайменше 3 крилатих ракет ХА-22 на територію Донеччини – по Покровську та Слідовому.

Також речник додав, що 11 червня з акваторії Чорного моря російські окупанти випустили до 4 ракет морського базування типу "Калібр" по об'єктам як цивільної, так і військової інфраструктури в Тернопільській області.

Що відомо про обстріли Тернопільщини

11 червня о 21:46 по Чорткову, що на Тернопільщині, були 4 "прильоти".

Внаслідок ракетних ворожих ударів частково зруйновано військовий та цивільні об'єкти. Постраждали 4 п'ятиповерхових будинків. Також через детонацію пошкоджено газову трубу, внаслідок чого трапився витік газу та загоряння. Постачання газу до Чорткова одразу зупинили. Водо- та газопостачання відновили наступного дня.

Натомість людей, чиї помешкання зруйновано, переселять в інші будівлі. Вони проживатимуть там доти, доки їхні помешкання не будуть відновлені.

На місце події одразу виїхали працівники служби ДСНС. Під час пошуково-рятувальних робіт врятували 12 людей, з них – двох дітей. Наразі там працюють правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери. Вони розбирають завалені конструкції, прибирають залишки зруйнованих об’єктів і документують факти.

Внаслідок удару 22 людини отримали поранення. Серед них є 12-річна дитина. На щастя, важких поранених немає, в основному пацієнти середньої тяжкості. Наразі стан людей задовільний. Частина з них досі перебувають в лікарні, решту відпустили додому.

Важливо, що більшість постраждалих – цивільні, які проживали в будинках поруч з місцем, куди влучили ракети. За наявною інформацією, жертв чи зниклих безвісти немає.

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