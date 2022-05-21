Ранения получили несколько десятков человек, а также есть пострадавшие. Торнадо валил деревья и повредил много зданий.

Недавно Шостка в Сумской области пострадала от мощной непогоды: повалены деревья, повреждены крыши

Непогода свирепствовала два дня

Метеорологи предупреждали о значительном ухудшении погоды в пятницу – сильные дожди и град, а шторм с порывами ветра до 130 километров в час. Однако все началось еще днем раньше, 19 мая.

Тогда уже были значительные осложнения в движении транспорта из-за погоды. Впоследствии вырванные с корнями и просто упавшие деревья перекрывали не только автомобильные дороги, но и железнодорожные пути. Также в западной Германии были затоплены сотни подвалов.

От 30 до 40 раненых, по меньшей мере 10 из них серьезно,

– заявили в полиции Падерборна.

После торнадо местные правоохранители призвали людей не покидать дома, чтобы не было больше пострадавших. Также это было необходимо, чтобы ничего не мешало работе спасателей.

Торнадо в немецком городе Падербон 20 мая: смотрите видео

Домик завалился на людей

В полиции Германии рассказали и о трагическом событии, которое произошло в Баварии. Там 14 человек пострадали, когда пытались спрятаться от урагана.

Люди находились на озере Бромбах к югу от Нюрнберга. Когда они забежали в деревянный домик, тот завалился. Среди них было несколько человек, а с тяжелыми травмами госпитализировали 37-летнюю женщину.

Поваленные торнадо деревья в немецком городке: смотрите видео

Погибли два француза

Также не обошлось без жертв, которые летели на параплане. Два гражданина Франции взлетели 19 мая с аэродрома в городе Балленштедт. В 175 километрах от Берлина их предупредили о резком изменении погоды и они должны были приземлиться.

Кажется, что их ударил порыв ветра, который вызвал падение параплана. Воздушное транспортное средство упало на поле с высоты около 40 метров,

– сообщили в полиции земли Саксония-Ангальт.

Там добавили, что это была пара людей 59 лет. Они погибли от травм на месте падения еще до приезда медиков.

Торнадо, который пронесся 20 мая в Германии и его последствия: смотрите видео

К теме – как свирепствовали грозы в Украине в прошлом году: смотрите видео