Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что силы вражеской ПВО, например, размещены в промышленной зоне и оттуда не перемещаются никуда.

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По словам Владимира Молчанова, поставки в Херсоне именно линейным частям проходят централизованно, поэтому эти военные не всегда в городе появляются.

Если говорить о росгвардии или мобилизованных из оккупированной Донетчины и Луганщины, то такие военные, как правило, на блокпостах,

– добавляет активист.

Как утверждает херсонский активист, в Херсоне не более 5 тысяч вражеских военных и большинство из этого количества – охранные и тыловые структуры оккупантов.

Что происходит на временно оккупированном Юге

Представитель ОК "Юг" рассказала, что у российских войск чрезвычайная деморализация. В частности, офицерский состав, осознавая, что они сделали, и какое наказание за это будет, пытаются скрыться. Оккупанты ищут для этого разные способы – от нанесения себе повреждений до получения легких ранений.

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