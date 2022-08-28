Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що сили ворожої ППО, наприклад, розміщені у промисловій зоні і звідти не переміщуються нікуди.

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За словами Володимира Молчанова, постачання у Херсоні саме лінійним частинам проходить централізовано, тому ці військові не завжди у місті з'являються.

Якщо говорити про росгвардію чи про мобілізованих із окупованої Донеччини та Луганщини, то такі військові, як правило, на блокпостах,

– додає активіст.

Як стверджує херсонський активіст, загалом, у Херсоні не більше 5 тисяч ворожих військових і більшість з цієї кількості – охоронні та тилові структури окупантів.

Що відбувається на тимчасово окупованому Півдні

Речниця ОК "Південь" розповіла, що російські війська мають надзвичайну деморалізацію. Зокрема, офіцерський склад, усвідомлюючи, що вони зробили, і яке покарання за це буде, намагаються втекти. Окупанти шукають для цього різні способи – від завдання собі пошкоджень до отримання легких поранень.

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