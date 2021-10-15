Идея увековечить память о погибших из Хмельницкой области принадлежит консультативному совету ветеранов при Хмельницком областном совете и руководительнице совета Виолетте Лабазюк.

Такой памятный знак стоит возле Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Киеве. В день гибели наших защитников он возвещает о том, что Украина снова в скорби и теряет своих мужественных сыновей и дочерей. Идея принадлежит родственникам погибших. Хочу поблагодарить за ее поддержку председателя областного совета Виолетту Лабазюк, которая не раздумывая откликнулась и поддержала семьи, потерявшие на войне родных", – отмечает секретарь консультативного совета ветеранов при Хмельницкой областной рады Виталий Певнев.

Как отмечает Виолетта Лабазюк, реализация такого проекта – чрезвычайно важное событие для нашей истории. Однако, это самое малое, что мы можем сделать для тех, кто отдал свою жизнь за независимость и суверенитет нашего государства.

"Сегодня это событие, которое происходит, а именно закладка краеугольного камня для установления мемориала памяти, это тот минимум, который мы можем сделать для тех людей, для кого мир дался высокой ценой – ценой их жизни и большими страданиями для их семей. Поэтому вечная память нашим героям, которые пали в российско-украинской войне, и почет нашим героям, которые сегодня стоят на страже наших границ".

Таким образом, Хмельницкий станет первым среди областных центров в воплощении такой идеи. Всего с начала необъявленной войны на Востоке погибли 370 воинов из Хмельницкой области.

Мы должны помнить о подвиге наших ребят. Поэтому данный мемориал – это увековечение памяти о героических поступках. Спасибо за поддержку и такую инициативу всем, кто присоединился к такому важному и историческому событию", – говорит военный комиссар Хмельницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Константин Радченко.



Краеугольный камень и территория вокруг него были обустроены при поддержке благотворительного фонда "Мы рядом".

В дальнейшем фонд профинансирует и установку Колокола памяти о защитниках нашей страны.

"Символично, что именно сегодня, в канун Дня защитника и защитницы, мы открываем этот краеугольный камень. Отныне каждый хмельничанин, сможет прийти и почтить тех, кто отстаивал независимость нашего государства. Сегодня среди нас есть родственники погибших, и я в очередной раз хочу к вам обратиться с огромной благодарностью, за то, каких вы воспитали сыновей. К сожалению, война забирает лучших", – отметил во время торжественного мероприятия народный депутат Сергей Лабазюк.

В конце мероприятия Владыка Павел прочитал молитву за каждого воина и за тех людей, которые поддерживают наших защитников.