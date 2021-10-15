Ідея увіковічнити пам'ять про загиблих з Хмельниччини належить консультативній раді ветеранів при Хмельницькій обласній раді та очільниці ради Віолеті Лабазюк.

Такий пам'ятний знак стоїть біля Генерального Штабу Збройних Сил України в Києві. У день загибелі наших захисників він сповіщає про те, що Україна знову в скорботі і втрачає своїх мужніх синів та доньок. Ідея належить родичам загиблих. Хочу подякувати за її підтримку голові обласної ради Віолеті Лабазюк, яка не роздумуючи відгукнулась та підтримала сім’ї, які втратили на війні найрідніших", – зазначає секретар консультативної ради ветеранів при Хмельницькій обласній раді Віталій Пєвнєв.

Як зазначає Віолета Лабазюк, реалізація такого проекту – надзвичайно важлива події для нашої історії. Однак, це найменше, що ми можемо зробити для тих, хто віддав своє життя за незалежність та суверенітет нашої держави.

"Сьогодні ця подія, яка відбувається, а саме закладання наріжного каменю для встановлення меморіалу пам’яті, це той мінімум, який ми можемо зробити для тих людей, для кого мир дався найвищою ціною – ціною їхнього життя і великими стражданнями для їх родин. Тож вічна пам'ять нашим героям, які полегли у російсько – українській війні, та шана нашим героям, які сьогодні стоять на сторожі наших кордонів".

Відтак Хмельницький стане першим серед обласних центрів у втіленні такої ідеї. Загалом з початку неоголошеної війни на сході загинули 370 воїнів з Хмельниччини.

Ми повинні пам’ятати про подвиг наших хлопців. Тому даний меморіал – це увіковічення про героїчні вчинки. Щиро дякую за підтримку і таку ініціативу усім, хто долучився до такої важливої та історичної події" – говорить військовий комісар Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Костянтин Радченко

Наріжний камінь та територію навколо нього було облаштовано за підтримки благодійного фонду "Ми поруч".

В подальшому фонд профінансує і встановлення дзвону пам’яті про захисників нашої країни.

"Символічно, що саме сьогодні, в переддень Дня захисника та захисниці, ми відкриваємо цей наріжний камінь. Відтепер кожен хмельничанин, зможе прийти і вшанувати тих, хто відстоював незалежність нашої держави. Сьогодні серед нас є родичі загиблих, і я вкотре хочу до Вас звернутись з величезною подякою, за те, яких Ви виховали синів. На жаль, війна забирає найкращих", – зазначив під час урочистого заходу народний депутат Сергій Лабазюк.

Наприкінці заходу владика Павло прочитав молитву за кожного воїна та за тих людей, які підтримують наших захисників.