Об этом сообщил глава комиссии – юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики Александр Леменов. Подробности читайте в материале.

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"Вчера под вечер Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение о создании комиссии по отбору директора Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА", – отмечает Леменов.

Юрист опубликовал скриншот, свидетельствующий о том, что в комиссию вошли:

Екатерина Бутко – представитель общественной организации "Всеукраинское объединение "Автомайдан";

Ирина Латыш – представитель общественной организации "Рух Чесно";

Виктор Чумак – народный депутат 7 – 8 созывов.



Состав комиссии / Скриншот с фейсбука Александра Леменова

Секретарем комиссии назначен Виктор Домагальский, который является советником Киевского городского головы по вопросам противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами. А главой комиссии стал Александр Леменов – юрист и представитель общественной организации StateWatch.

Создание в городе Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции на новых принципах и с привлечением активных представителей киевской громады – хороший пример для других городов,

– подчеркнул Александр Леменов.

Как сообщалось, в июле мэр Киева Виталий Кличко объявил о проведении конкурса на должность главы антикоррупционного департамента КГГА. Он обратился в антикоррупционные органы и организации с просьбой направить своих представителей в конкурсную комиссию.