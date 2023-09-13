Про це повідомив голова комісії – юрист та експерт у сфері антикорупційної політики Олександр Лємєнов. Подробиці читайте у матеріалі.

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"Вчора під вечір Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про створення комісії з відбору директора Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА", – зазначає Лємєнов.

Юрист опублікував скриншот, який свідчить, що до комісії увійшли:

Катерина Бутко – представниця громадської організації "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан";

Ірина Латиш – представниця громадської організації "Рух Чесно";

Віктор Чумак – народний депутат 7 – 8 скликання.



Склад комісії / Скриншот з фейсбука Олександра Лємєнова

Секретарем комісії призначено Віктора Домагальського, який є радником Київського міського голови з питань протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами. А головою комісії став Олександр Лємєнов – юрист та представник громадської організації StateWatch.

Створення в місті Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції на нових принципах та з долученням активних представників київської громади – хороший приклад для інших міст,

– підкреслив Олександр Лємєнов.

Як повідомлялось, у липні мер Києва Віталій Кличко оголосив про проведення конкурсу на посаду голови антикорупційного департаменту КМДА. Він звернувся до антикорупційних органів та організацій із проханням спрямувати своїх представників до конкурсної комісії.