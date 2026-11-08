"Лишь затягивание времени": политолог объяснил цели России на переговорах в Абу-Даби

Президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный в эфире 24 Канала отметил, что последние массированные удары по украинским городам наглядно демонстрируют истинные намерения Москвы. По его словам, агрессор стремится не к конструктивному диалогу, а к передышке для восстановления военного потенциала.

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Скептицизм по поводу встречи в ОАЭ

Оценивая запланированные трехсторонние консультации между представителями Украины, США и России, эксперт призвал не питать иллюзий относительно сенсационных результатов. Он назвал это событие чисто техническим этапом, на котором вряд ли удастся добиться кардинальных сдвигов.

Показателен и состав российской делегации, которую поручили возглавить так называемому псевдоисторику. Это свидетельствует о том, что делегаты из Москвы приедут просто для проформы и в очередной раз будут повторять пропагандистские штампы о причинах развязанной ими войны.

Мы видим, что россияне уничтожают нас просто за то, что мы украинцы и нам не место на этой земле. Россия заинтересована в затягивании времени, а не в том, чтобы переговоры были конструктивными– подчеркнул Олег Лисный.

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Заявления Трампа и реальные действия Кремля

Комментируя регулярные публичные высказывания Дональда Трампа о скором заключении мирного соглашения, эксперт призвал воспринимать их через призму политического стиля экс-президента США. Американский лидер часто отвечает журналистам экспромтом, поэтому ориентироваться следует не на риторику, а на реальные шаги Белого дома. Кроме того, с января новоизбранный Конгресс США способен существенно ограничить любую чрезмерную уступчивость в отношении России.

Политолог также коснулся ситуации вокруг гуманитарного коридора в Олешках в Херсонской области, где удалось временно приостановить боевые действия. Он подчеркнул, что перемирие стало результатом длительной и кропотливой работы украинских дипломатов и партнеров, а не случайного телефонного звонка.

Ранее эксперт обращал внимание на то, что оккупанты пытались использовать гуманитарный коридор в Олешках в качестве символического жеста перед новой администрацией США.