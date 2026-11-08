"Лише затягування часу": політолог пояснив мету Росії на переговорах в Абу-Дабі

Президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний в ефірі 24 Каналу зауважив, що останні масовані удари по українських містах чітко демонструють справжні наміри Москви. За його словами, агресор прагне не конструктивного діалогу, а паузи для відновлення військового потенціалу.

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Скепсис щодо зустрічі в ОАЕ

Оцінюючи заплановані тристоронні консультації між представниками України, США та Росії, експерт закликав не плекати ілюзій щодо сенсаційних результатів. Він назвав цю подію суто технічним етапом, де навряд чи вдасться досягти кардинальних зрушень.

Показовим є й склад російської делегації, яку доручили очолити так званому псевдоісторику. Це свідчить про те, що делегати з Москви приїдуть просто відбувати номер і вкотре повторюватимуть пропагандистські штампи про причини розв'язаної ними війни.

Ми бачимо, що росіяни знищують нас просто по факту того, що ми українці і ми не потрібні на цій землі. Росія зацікавлена в затягуванні часу, а не в тому, щоб перемовини були конструктивними– наголосив Олег Лісний.

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Заяви Трампа та реальні дії Кремля

Коментуючи регулярні публічні висловлювання Дональда Трампа щодо швидкого укладання мирної угоди, експерт закликав сприймати їх крізь призму політичного стилю експрезидента США. Американський лідер часто відповідає журналістам експромтом, тому орієнтуватися слід не на риторику, а на реальні кроки Білого дому. Крім того, з січня новообраний Конгрес США здатний суттєво обмежити будь-яку надмірну поступливість щодо Росії.

Торкнувся політолог і ситуації навколо гуманітарного коридору в Олешках на Херсонщині, де вдалося тимчасово зупинити бойові дії. Він підкреслив, що пауза у вогні стала наслідком тривалої та кропіткої роботи українських дипломатів і партнерів, а не випадкового телефонного дзвінка.

Раніше експерт звертав увагу на те, що окупанти намагалися використати гуманітарний коридор в Олешках як показовий жест перед новою адміністрацією США.