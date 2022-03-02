О ситуации в Мариуполе доложил советник городского главы Петр Андрющенко.

Важно В больницах Мариуполя 128 раненых, – мэр рассказал о ситуации в городе

Ночь была тяжелой

Российские оккупанты ночью били по всем районам города. Они накрыли прицельным огнем по жилым кварталам, где нет никакой военной инфраструктуры. Под обстрелом оказался и роддом на Левобережье. Это высшая точка бесчеловечности.

Коммунальные службы работают в максимально возможном режиме над восстановлением инфраструктуры и эвакуацией раненых.

Дух – высокий, а настроение – боевое. Наши защитники держат границы города и дают отпор российской орде. Никто никуда не отходит. Ребята совершают подвиг ежесекундно,

– подчеркнул Андрющенко.

Продолжаются информационные атаки

Советник городского главы заявил, что оккупанты распространяют фейки. И самый большой из них – о "зеленом коридоре". Это нужно, чтобы сеять панику и хаос.

"Впереди тяжелый день седьмых суток битвы за Мариуполь. Верим в ВСУ, полк "Азов", Нацгвардию и тероборону! Стоим! Х*й вам, а не Мариуполь", – подытожил он.

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