Трагедия произошла после того, как команда "Персеба Сурабая" выиграла у команды "Арема" со счетом 3:2. Сразу после завершения матча около 3 000 тысяч фанатов проигравшей команды бросились на поле.

Внимание Смертельные давки в мире: когда, где и сколько жизней унесли трагедии

Отмечают, что могли пострадать также несколько игроков "Арема", которые не успели уйти с поля. Полиция применила слезоточивый газ и оттеснила протестующих. Из-за этого началась давка.



Беспорядки после матча в Индонезии / Фото AP



Тысячи болельщиков выбежали прямо на поле / Фото AP

Сообщается, что эта катастрофа на стадионе одна из самых больших в мире.

В больницу доставили более 300 пострадавших, но многие умерли по дороге или в медучреждениях. Окончательное количество жертв устанавливают.



Полиция применила слезоточивый газ / Фото AP



Большинство болельщиков погибли от давки / Фото AP

На самом стадионе от давки и удушья погибли 34 человека, остальным уже не удалось помочь за пределами стадиона. Среди погибших двое полицейских. Многие погибшие задохнулись или погибли в давке, когда бежали к выходу.

Согласно правилам ФИФА, полиция не должна иметь при себе или использовать огнестрельное оружие или "газ для укрощения толпы".

Министр безопасности Индонезии сообщил, что стадион был заполнен до отказа: он рассчитан на 38 000 человек, но было продано 42 000 билетов.