3 тисячі фанатів вибігли на поле

Трагедія сталася після того, як команда "Персеба Сурабая" виграла у команди "Арема" з рахунком 3:2. Відразу після завершення матчу близько 3 000 тисяч фанатів команди, що програла, кинулися на поле.

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Зазначають, що могли постраждати також і кілька гравців "Арема", які не встигли піти з поля. Поліція застосувала сльозогінний газ і відтіснила протестувальників. Через це почалася тиснява.



Заворушення після матчу в Індонезії / Фото AP



Тисячі вболівальників вибігли просто на поле / Фото AP

Кількість жертв на потерпілих може бути більшою

Повідомляється, що ця катастрофа на стадіоні одна з найбільших у світі.

До лікарні доправили понад 300 постраждалих, але багато померли дорогою або в медзакладах. Остаточну кількість жертв ще встановлюють.



Поліція застосувала сльозогінний газ / Фото AP



Більшість вболівальників загинули від тисняви / Фото AP

Люди загинули в тисняві

На самому стадіоні від тисняви та задухи загинули 34 особи, решті вже не змогли допомогти за межами стадіону. Серед загиблих двоє поліцейських. Багато загиблих задихнулися, або загинули у тисняві, коли бігли до виходу.

Правомірність дій поліції

Згідно з правилами ФІФА, поліція не повинна мати при собі або використовувати вогнепальну зброю або "газ для приборкання натовпу".

Міністр безпеки Індонезії повідомив, що стадіон був заповнений вщент: він розрахований на 38 000 осіб, але було продано 42 000 квитків.

Місцева футбольна федерація вже заборонила проводити "Арема" домашні матчі до кінця сезону та перенесла усі найближчі ігри.