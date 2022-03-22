Такие данные Ермак приводит по информации ассоциации электронных коммуникаций оккупантов. Прогнозируют, что это еще не конец, и цифра будет расти.

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Эти люди, как маркер, свидетельствующий о предстоящей деградации и откате России. Ибо интеллектуальные и креативные люди не видят своего будущего в диктатуре, которая не дает им развиваться.

– сказал Ермак.

Есть предположение, что во время второго этапа эмиграции российских айтишников уедет от 70 до 100 тысяч человек.

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