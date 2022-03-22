Такі дані Єрмак наводить за інформацією асоціації електронних комунікацій окупантів. Прогнозують, що це ще не кінець і цифра зростатиме.

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Ці люди як маркер, що свідчить про майбутню деградацію та відкат Росії. Бо інтелектуальні та креативні люди не бачать свого майбутнього в диктатурі, яка не дає їм розвиватися,

– сказав Єрмак.

Є припущення, що під час другого етапу еміграції російських айтішників виїде від 70 до 100 тисяч.

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