Що цікаво, кількість таких людей щодня збільшується, враховуючи наслідки потужних санкцій для економіки Росії.

До слова Резніков закликає жителів окупованих територій ухилятися від мобілізації, щоб зберегти життя

Що пропонують боржникам

Людям, які мають проблеми з виплатами, пропонується звільнення від усіх кредитних зобов'язань, якщо вони підпишуть контракт з армією Росії.

Подібні пропозиції почали вже надходити у Татарстані, Пятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі

Окрім цього, окупанти продовжують долучати до своїх лав осіб, які мають проблеми з законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у війні в Україні.

Зверніть увага! Як окупанти насильно мобілізують людей – дивіться відео