Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна досі вважає жителів тимчасово окупованих частин Донбасу своїми, громадянами України.

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Резніков просить жителів окупованих територій уникати мобілізації

Глава відомства наголосив, що якщо українці з окупованих територій не вчиняли злочини, то їм нічого не загрожує: "З якимсь розбіжностями розберемося згодом. Вся країна – це різні українці, ми можемо собі дозволити бути різними, бо ми вільний народ. Але ми єдині".

Намагайтеся у будь-який спосіб ухилитися від насильницької мобілізації. Це збереже вам життя,

– зазначив Резніков.

Міністр додав, що якщо жителів з окупованих територій все ж забрали до російських військ, то їм слід намагатися якнайшвидше перейти на сторону української армії.

"Усі, хто вже склав зброю – у безпеці. Ми розберемося з усіма формальностями", – запевнив він. Головне – уникнути непоправного, і зберегти життя.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на окупованому Донбасі росіяни мобілізують студентів віком від 18 років та навіть чоловіків, яким вже за 65.

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