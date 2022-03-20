У Генштабі ЗСУ кажуть, що противник продовжує зазнавати втрат, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів та частинами особового складу.

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Через це російські війська продовжують мобілізацію студентів на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Керівництво навчальних закладів (технікумів, інститутів) викликав студентів віком від 18 років для так званої реєстрації. На сьогодні переважна більшість особового складу 1-го АК – це мобілізоване населення тимчасово окупованих територій.

Більшість мобілізованих не має досвіду та бажання брати участь у бойових діях. У підрозділах, основу яких складають призвані по мобілізації, поширюються панічні настрої через великий некомплект живої сили, озброєння та техніки,

– пояснили в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, для поповнення втрат серед підрозділів російської окупаційної армії проводиться прихована мобілізація військкоматами на Кубані, у Приморському краї, Ярославській області та регіонах уральського округу.

До слова, ще раніше стало відомо, що російські куратори в ОРДЛО вербують жителів до лав бойовиків – там знову оголосили мобілізацію. Хоча Росія відкрито не проводить мобілізацію військових для участі у війні в Україні.

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