Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина до сих пор считает жителей временно оккупированных частей Донбасса своими, гражданами Украины.

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Резников просит жителей оккупированных территорий избегать мобилизации

Глава ведомства подчеркнул, что если украинцы с оккупированных территорий не совершали преступлений, то им ничего не угрожает: "С какими-то разногласиями разберемся позже. Вся страна – это разные украинцы, мы можем себе позволить быть разными, потому что мы свободный народ. Но мы едины".

Старайтесь любым способом уклониться от насильственной мобилизации. Это сохранит вам жизнь,

– отметил Резников.

Министр добавил, что если жителей с оккупированных территорий все же забрали в российские войска, то им следует пытаться как можно быстрее перейти на сторону украинской армии.

"Все, кто уже сложил оружие – в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями", – заверил он. Главное – избежать непоправимого и сохранить жизнь.

Напомним, ранее стало известно, что на оккупированном Донбассе россияне мобилизуют студентов в возрасте от 18 лет и даже мужчин старше 65 лет.