Верховная Рада разрешила президенту проводить мобилизацию резервистов в обход парламента. Предполагается, что их мобилизация возможна в течение суток в случае обострения ситуации на фронте или во время нарушения границ Украины.

Украина имеет тяжелый опыт мобилизации в 2014 – 2015 годах. Но тогда ситуация была значительно хуже, чем сейчас, в частности благодаря материально-техническому обеспечению. Такое мнение в программе "Перекрестный допрос" озвучил генерал Вооруженных сил Украины и бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

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Он отметил, что для того, чтобы быть готовым, нужно проводить тренировки в отношении способности мобилизационных мероприятий. Остается вопрос: примут ли соответствующее решение в Украине, или побоятся обвинений со стороны России о якобы начале мобилизации.

"Относительно мобилизации – пока не будем спешить. Сначала проведем нормальное оповещение тех, кого они планируют призывать", – отметил Кривонос.

По словам генерала, первый фактор, который надо сделать в случае мобилизации, – закрыть границы.

В случае мобилизации нужно закрыть все границы. Чтобы ни один гражданин Украины, который согласно Конституции, должен защищать государство, не сбежал,

– отметил Кривонос.

Генерал ВСУ напомнил, что так было 7 – 8 лет назад. Тогда десятками тысяч люди бежали или прятались от мобилизации за границей.

Важно! Временное закрытие границ возможно в случае вторжения на территорию Украины вооруженных формирований, экстремистски настроенных лиц и военной агрессиеи со стороны России. Отметим, что инициатива якобы закрыть пункты пропуска через государственную границу была еще в 2014 году.

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Напомним, что в конце декабря 2021 года Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения России со стороны Крыма, будет большая война. Тогда придется мобилизовать на нее всех. Сергей Кривонос отреагировал на такое заявление президента. Он сказал, что такая идея является нереалистичной и без длительной практики реализовать ее невозможно.