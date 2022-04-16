Группа войск "Юг" отметила: в последнее время россияне жалуются, что их военных называют орками. Поэтому в ВСУ решили выяснить, действительно ли у россиян и фэнтезийных чудовищ общие черты.

Заметьте "Насилуй украинских баб" и "валите всех нах*й": ТОП шокирующих разговоров россиян, перехваченных СБУ

Кто такие канонические орки

Толкин в своих произведениях предполагает, что когда-то орки были эльфами. Однако впоследствии их пленил и уродовал Моргот. Орки стали его слугами.

Автор изображал орков некрасивыми и жестокими. Они пытали пленных ради забавы и надругались над телами врагов.

Так чем, скажите, современные российские оккупанты, пришедшие на украинскую землю отличаются от орков? Российские войска беспощадно издеваются над гражданским населением, насилуют женщин и маленьких детей, мародерствуют на захваченных территориях,

– отметили в ВСУ.

Россияне – настоящие орки

Группа войск "Юг" напомнила, что перехваченные разговоры подтверждают надругательство и пытки над пленными. Россияне отрезают им пальцы и кисти, вырывают зубы, разбивают коленные чашечки, сжигают заживо. Не всегда эти пытки совершают, чтобы получить нужную информацию. Обычно россияне просто хотят насладиться страданиями.

"Людьми российских оккупантов назвать невозможно, они – настоящие орки, безжалостные и мерзкие, таким не место на земле. Уничтожим орков и сохраним мир от бесчеловечного обращения", – подытожили в ВСУ.

Новые огромные потери врага по состоянию на 16 апреля: смотрите видео