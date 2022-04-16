Пресслужба Угруповання військ "Південь" зауважила: останнім часом росіяни скаржаться, що їхніх військових називають орками. Тож у ЗСУ вирішили з'ясувати, чи справді росіяни та фентезійні чудовиська мають спільні риси.

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Хто такі канонічні орки

Толкін у своїх творах припускає, що колись орки були ельфами. Однак згодом їх полонив та спотворив Моргот. Орки стали його слугами.

Автор змальовував орків негарними та жорстокими. Вони катували полонених заради забави й чинили наругу над тілами ворогів.

Так чим, скажіть, сучасні російські окупанти, що прийшли на українську землю відрізняються від орків? Російські війська нещадно знущаються з цивільного населення, ґвалтують жінок та маленьких дітей, мародерствують на захоплених територіях,

– наголосили у ЗСУ.

Росіяни – справжні орки

Пресслужба Угруповання військ "Південь" нагадала, що перехоплені розмови підтверджують наругу та катування над полоненими. Росіяни відрізають їм пальці та кисті, виривають зуби, розбивають колінні чашечки, спалюють живцем. Не завжди ці катування чинять, аби отримати потрібну інформацію. Зазвичай росіяни просто хочуть отримати насолоду від страждань.

"Людьми російських окупантів назвати не можливо, вони – справжні орки, безжальні та мерзенні, таким не місце на землі. Знищимо орків та збережемо світ від нелюдського поводження", – підсумували у ЗСУ.

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