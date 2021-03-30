По поручению Владимира Зеленского глава Офиса Президента Андрей Ермак координирует вопросы выплат карантинной помощи бизнеса.

Такое мнение высказал политический эксперт, блогер Петр Охотин.

"Сегодня – заседание Верховной Рады. Депутаты будут голосовать за законопроект Зеленского о помощи бизнесу в размере 8000 гривен. По моей информации, президент назначил ответственным за данное направление главу ОП Андрея Ермака. Задача Ермака – провести переговоры с фракциями и максимально ускорить процесс получения выплат людьми. Вопрос стоит на личном контроле главы ОП. Совещания Ермака с Кабмином и селекторы с представителями местной власти – часть этой работы", – отметил он.

По словам Охотина, судя по тому, как активно на Банковой работают над этим вопросом, он является одним из приоритетных для президента в коронакризис.

"У президента вполне понимают те угрозы, которые несет третья волна COVID для малого и среднего бизнеса. В то же время именно о защите предпринимателей президент неоднократно говорил. И сейчас делает все возможное, чтобы смягчить удар пандемии по бизнесу. Это вторая волна выплат. Первая волна произошла перед зимним локдауном. Тогда ФЛП и наемным работникам, чьи виды экономической деятельности не позволяли работать во время пандемии, выплатили по 8000 гривен. Почти полмиллиона человек обратились за помощью. Выплачено было более 3 миллиардов гривен", – резюмировал эксперт.