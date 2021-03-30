За дорученням Володимира Зеленського голова Офісу Президента Андрій Єрмак координує питання виплат карантинної допомоги бізнесу.

Таку думку висловив політичний експерт, блогер Петро Охотін.

"Сьогодні – засідання Верховної Ради. Депутати будуть голосувати за законопроєкт Зеленського про допомогу бізнесу в розмірі 8000 гривень. За моєю інформацією, президент призначив відповідальним за даний напрямок голову ОП Андрія Єрмака. Завдання Єрмака – провести переговори з фракціями і максимально прискорити процес отримання виплат людьми. Питання стоїть на особистому контролі голови ОП. Наради Єрмака з Кабміном і селектори з представниками місцевої влади – частина цієї роботи", – зауважив він.

За словами Охотіна, судячи з того, як активно на Банковій працюють над цим питанням, воно є одним з пріоритетних для президента у коронакризу.

"У президента цілком розуміють ті загрози, які несе третя хвиля COVID для малого та середнього бізнесу. Водночас саме про захист підприємців президент неодноразово говорив. І зараз робить усе можливе, щоб пом'якшити удар пандемії по бізнесу. Це друга хвиля виплат. Перша хвиля відбулася перед зимовим локдауном. Тоді ФОПам і найманим працівникам, чиї види економічної діяльності не дозволяли працювати під час пандемії, виплатили по 8000 гривень. Майже півмільйона людей звернулися по допомогу. Виплачено було понад 3 мільярдів гривень", – резюмував експерт.