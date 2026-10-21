Об этом политолог Виктор Таран рассказал в эфире 24 Канала. По его словам, активное взаимодействие непосредственно с американскими законодателями в настоящее время является единственно правильной тактикой для Киева.

Что заставило Вашингтон возобновить передачу данных

Таран пояснил, что в США разворачивается серьезный скандал из-за обнародованной демократами информации о возможных договоренностях окружения Дональда Трампа относительно перераспределения активов, в частности российской компании "Лукойл". В то же время внутри Республиканской партии сформировалась фракция, которая блокирует выделение 350 миллиардов долларов для Пентагона и требует от Белого дома оказания реального давления на Москву.

Именно это внутриполитическое сопротивление заставило Вашингтон пойти на уступки и частично возобновить предоставление Украине информации о дронах-камикадзе и важных разведывательных данных.

Нам вернули ее частично и не на всех участках фронта. Это решение принималось в ближайшем окружении Трампа. Маск никогда бы самостоятельно не принял такое решение,

– отметил эксперт.

Конгресс как главный рычаг влияния

По мнению политолога, республиканцы сейчас рискуют потерять большинство по итогам выборов, поэтому именно американские законодатели остаются ключевым союзником Украины.

Конгресс является нашим союзником, потому что он будет оказывать давление, и Трамп под этим давлением будет вынужден отступать. Конгресс имеет право инициировать расследование в отношении деятельности Трампа, в частности о том, кто отдал распоряжение прекратить обмен разведданными или отключить Starlink,

– подчеркнул Таран.

Для эффективной защиты собственных позиций Украине необходимо развернуть системную коммуникационную кампанию. По словам специалиста, Киеву нужно немедленно назначить нового посла в США, привлечь диаспору, наладить диалог с оппозиционными силами и вновь регулярно приглашать ведущие иностранные СМИ в Украину.

Что этому предшествовало

В середине октября 2026 года США приостановили передачу Украине разведданных о запусках российской баллистической ракеты, однако после переговоров Владимира Зеленского с госсекретарем Марко Рубио обмен был возобновлен. В то же время спутниковая связь систем Starlink и Starshield в зоне боевых действий по-прежнему работает с ограничениями.

Ранее аналитики также предупреждали, что из-за политической нестабильности в Вашингтоне Киеву следует готовиться к возможному ограничению поддержки и сбоям в работе спутниковых систем.