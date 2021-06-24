Пропагандисты после этого материала пребывают в экстазе. Такое мнение в видеоблоге "Антифейк" высказал Егор Скорина.
Подробнее читайте здесь Басни Путина: как глава Кремля соврал в статье об Украине, НАТО и "Великой Отечественной войне"
По его словам, писатели-фантасты "закрывают лицо рукой" из-за сухости написания текста.
Путин 7 лет говорит одно и то же, но в это по-прежнему никто не верит,
– подчеркнул Скорина.
Он отметил, что в статье говорится о так называемой "антиконституционном вооруженном перевороте в Украине", "организации переворота Соединенными Штатами Америки", "расколе в самой Украине".
Что известно о статье Путина
- Статью Путина с названием "Быть открытыми, несмотря на прошлое" опубликовали на сайтах Die Zeit и Кремля.
- Она появилась в немецком издании в годовщину начала "Великой Отечественной войны".
- В материале президент России в частности упомянул и об Украине. Он назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом, который организовали США", который Европа якобы поддержала.
- В офисе Президента отреагировали на публикацию. У Владимира Зеленского заявили, что Москва не сможет навязать миру свою пропаганду.
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