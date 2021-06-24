Пропагандисти після цього матеріалу перебувають в екстазі. Таку думку у відеоблозі "Антифейк" висловив Єгор Скоріна.
Детальніше читайте тут Байки Путіна: як глава Кремля збрехав у статті про Україну, НАТО і "Велику вітчизняну війну"
За його словами, письменники-фантасти "закривають обличчя рукою" через сухість написання тексту.
Путін 7 років говорить одне і те ж, але в це, як і раніше, ніхто не вірить,
– наголосив Скоріна.
Він відзначив, що у статті мовиться про так званйи "антиконституційний озброєний переворот на Україні", "організація перевороту Сполученими Штатами Америки", "розкол в самій Україні".
Що відомо про статтю Путіна
- Статтю Путіна з назвою "Бути відкритими, попри минуле" опублікували на сайтах Die Zeit та Кремля.
- Вона з'явилась в німецькому виданні у річницю початку "Великої вітчизняної війни".
- В матеріалі президент Росії зокрема згадав і про Україну. Він назвав Революцію Гідності "державним переворотом, який організували США", який Європа нібито підтримала.
- В Офісі Президента відреагували на публікацію. У Володимира Зеленського заявили, що Москва не зможе нав'язати світу свою пропаганду.
Повний випуск відеоблогу "Антифейк" дивіться відео